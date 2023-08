Uma cidade devastada pelas chamas: autoridades pedem a familiares para fazerem testes de ADN para identificar vítimas dos incêndios no Havai

O balanço dos mortos no incêndio do Havai continua a subir. O governador do estado avisa que as equipas de emergência que estão agora no terreno poderão encontrar dez a vinte cadáveres por dia. Continuam por localizar cerca de mil pessoas. E as autoridades pedem aos familiares que façam testes de ADN para ajudar a identificar as vítimas.