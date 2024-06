Uma dama de gelo é o combustível que este país precisa depois da campanha mais sangrenta de sempre

Depois da mais sangrenta campanha política de sempre, o México elegeu a primeira mulher presidente do país. Claudia Sheinbaum, cientista climática, e ex-presidente da Ccâmara da Cidade do México ganhou as presidenciais com uma vitória esmagadora. Os resultados oficiais devem demorar alguns dias, mas as projecções indicam que terá tido cerca de 60% dos votos.