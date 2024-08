Uma hora à espera à porta do hospital, a esvair-se em sangue, depois de sofrer um aborto: tudo o que aconteceu nas Caldas da Rainha

Foi aberto um inquérito para esclarecer o que aconteceu à porta do hospital das Caldas da Rainha, com uma mulher que sofreu um aborto espontâneo e que apresentava uma forte hemorragia. A mulher de 31 anos ficou uma hora à espera de ser atendida. Teve de ligar para o INEM e só à chegada dos bombeiros foi admitida no hospital. O estabelecimento de saúde tem outra versão dos factos, garantindo que atendeu a paciente logo que teve conhecimento da situação.