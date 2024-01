"Quem, em 1979, tinha idade para votar e votou sabe que esta AD não tem nada a ver com a outra", diz Miguel Sousa Tavares, a propósito do acordo entre o PSD e o CDS para as eleições de 10 de março.

No seu habitual espaço de análise, em 5ª Coluna, o comentador explica que a Aliança Democrática de Luís Montenegro, que na sua perspetiva "não faz sentido nenhum", aposta essencialmente na "invocação de velhas glórias do passado" e numa "crítica àquilo que está mau, mas sem alternativas".