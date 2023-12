Pelo menos 20% dos cidadãos de Israel são árabes, entre muçulmanos sunitas, cristãos e drusos. São filhos e netos dos palestinianos que viviam no território declarado como Estado de Israel em 1948. E são cidadãos de pleno direito, pelo menos, em teoria.

A CNN Portugal falou com Itamar Avneri, da organização pelos direitos das minorias "Standing Together", sobre as dificuldades que enfrentam os árabes israelitas, divididos entre uma identidade nacional e um conflito que não