"Uma peixeira histérica mentirosa”, Prigozhin arrasa Shoigu e garante: “Kiev está a repelir o exército russo, estamos a chafurdar em sangue”

Progozhin voltou a arrasar o Kremlin, sobretudo, o chefe da armada Shoigu, que diz entrar em histeria depois de um copo de vodca: "É uma peixeira, um porco". O líder do Grupo Wagner diz ainda que Shoigu acredita que "uma mentira tem de ser horrível para que as pessoas acreditem nela” e alerta que as tropas ucranianas já estão a fazer estragos.