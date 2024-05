A Marinha Portuguesa vai poder contar com 17 novos navios até 2035. São mais modernos e com mais funcionalidades para renovar mais de metade da frota.

O novo navio multifunções da Marinha, "D. João II", terá um custo de 132 milhões de euros, com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência mas também investimento estatal, prevendo-se que entre ao serviço no segundo semestre de 2026.