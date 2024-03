União Europeia alerta para seca perigosa na Bacia do Mediterrâneo

Um relatório da Comissão Europeia alerta para a situação de seca que vivem vários países do Norte de África e do Sul da Europa por causa do aumento das temperaturas médias e reduzida precipitação. A UE diz que é preciso implementar políticas para mitigar os chamados fenómenos climáticos extremos, como o desenvolvimento de sistemas de rega mais eficazes. O relatório da UE foi divulgado no dia em que o Secretário-geral da ONU alertou, mais uma vez, para a responsabilidade dos Estados pelo agravamento das condições de vida na Terra.