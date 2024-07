Uns "matacões" feitos pelo Obélix. Como Rui Moreira se referiu à mais recente obra de Siza Vieira

O arquiteto Siza Vieira está envolvido numa polémica no Porto. O presidente da Câmara da cidade, Rui Moreira, criticou duramente as estações do MetroBus, um novo sistema de transporte projetado por Siza para a avenida Marechal Gomes da Costa. Moreira descreveu as estações como "matacões" que parecem ter sido feitas pelo Obélix.