Urgência pediátrica em risco de fechar à noite em Viseu. Alternativa está a 75km, por uma estrada em obras

A urgência pediátrica de Viseu está em risco de encerrar, durante o período noturno, já no próximo mês de junho. Em causa está a saída de pediatras e a dificuldade do hospital em contratar. Se assim for, a unidade hospitalar pediátrica mais próxima é Coimbra, a cerca de 75 quilómetros, e cujo caminho é feito pelo IP3, que está em obras há anos.