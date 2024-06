Urgências abertas ou fechadas? É segredo por mais umas horas

O plano para o verão vai ser publicado no portal do Serviço Nacional de Saúde esta sexta-feira, apesar de a ministra ter primeiro dito que não ia ser divulgado e depois ter chutado a responsabilidade para as administrações hospitalares e para a ainda direção-executiva do SNS. A TVI sabe ainda que o Governo deu indicações aos hospitais para não colocarem cartazes à porta das urgências a informar que estão fechadas.