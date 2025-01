Urgências continuam sob pressão. Em Portimão, o tempo de espera chegou às 17 horas

O pico da gripe continua a pressionar os hospitais. Esta segunda-feira de manhã, nas urgências de Portimão havia 17 horas de espera e no Amadora-Sintra os doentes com pulseira amarela tiveram de esperar quase 10 horas. Os constrangimentos têm sido recorrentes dia após dia e vão além dos tempos de espera. No fim de semana, o Hospital de Loures esgotou as camas e durante horas usou as macas dos bombeiros