Urgências vão ter cartaz à porta e grávidas só entram após chamada telefónica

Todas as grávidas vão ter de ligar para a linha SNS24 antes de ir às urgências. E se o caso não for grave, vão ter uma consulta no centro de saúde em 48 horas. A medida faz parte do novo modelo de funcionamento das urgências de obstetrícia que será apresentado na próxima semana. Para os hospitais, a medida pode esbarrar no problema do costume: a falta de especialistas.