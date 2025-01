Usava o motorista para transportar... dinheiro vivo: escândalo de corrupção com responsável do departamento de risco do Novo Banco

Há mais um escândalo de corrupção na banca. Agora no sucedâneo do antigo BES. Um dos administradores do Novo Banco foi demitido e constituído arguido por suspeitas de lavagem de dinheiro de grandes fortunas da Guiné-Bissau. A TVI sabe que o esquema envolve Carlos Brandão, a mulher e o motorista que transportava malas para efetuar depósitos em dinheiro vivo.