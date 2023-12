Vai convidar Pedro Nuno Santos para as listas caso vença? "Tomarei iniciativa de o contactar", garante José Luís Carneiro

José Luís Carneiro, em entrevista à CNN Portugal, admite que, vencendo as eleições internas do PS, quer contar com todos os socialistas. O candidato garantiu que vai tomar iniciativa e convidar o adversário Pedro Nuno Santos a integrar as listas do partido.

Quem poderá ter lugar num Governo liderado por José Luís Carneiro é também António Costa. Quando questionado relativamente a um possível convite ao ex-primeiro-ministro para ser presidente do Conselho Europeu, o candidato garante que gostaria de contar com Costa. "Tem muito prestígio internacional", frisa.