Vai Dar uma Curva: pelo Alentejo profundo, com o Cante no ouvido

Na reta final de agosto, "Vai Dar uma Curva" encerra a temporada de verão explorando o profundo Alentejo. Com temperaturas a alcançar os 40 graus à sombra, o programa mergulha na história e na cultura da região, destacando a celebração do décimo aniversário da elevação do Cante a Património da Humanidade. O episódio oferece um olhar sobre o rio, a gente e as tradições que moldam este icônico pedaço de Portugal.