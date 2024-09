No seu habitual espaço de análise, Miguel Sousa Tavares dá "nota negativa" à postura "majestática e arrogante" da procuradora-geral da República, no seguimento da sua audição no Parlamento.

"A procuradora primeiro disse que não tinha nada a ver com o Ministério Público. Deve ser por acaso que quando alguém é preso logo a seguir há jornais que já sabem toda a acusação e suspeitas", ironiza o comentador.