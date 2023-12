Há mais desenvolvimentos no caso de jovens de São Tomé, que vieram para Portugal estudar e foram abandonados pelo intermediário. Para além da ordem de despejo no Convento da Ordem do Carmo, há mais jovens em risco de ficarem desalojados.

O empresário de São Tomé afirma que, no caso do convento em Braga, foram os alunos que desde julho deixaram de pagar a renda.