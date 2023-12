Cerca de 50 doentes aguardam no Hospital de Santa Maria, em Lisboa para serem internados. As urgências gerais estão com uma média de 425 pacientes por dia.

O diretor clínico diz que, apesar dos fortes constrangimentos, estão a conseguir dar resposta aos utentes, mas mostra-se muito preocupado que a situação se agrave devido às baixas temperaturas previstas para os próximos dias.