Vasco Cordeiro do PS faz apelo ao voto porque está em causa futuro dos Açores

O candidato do PS a presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, apelou ao voto nas eleições legislativas regionais, que hoje decorrem, considerando que em causa está o futuro do arquipélago.

“Hoje, a única coisa que eu gostaria de transmitir é um apelo forte a que as açorianas e os açorianos exerçam esse direito de votar, cumpram esse direito de votar, porque o que está em causa é o futuro dos Açores”, afirmou Vasco Cordeiro, após ter exercido o direito de voto, na Junta de Freguesia de São José, em Ponta Delgada.