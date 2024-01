Os representantes das direções que se demitiram do Jornal de Notícias, da TSF, do jogo e do dinheiro vivo foram ouvidos esta quarta-feira no Parlamento sobre a situação altamente crítica do grupo Global Media, que é o detentor destes títulos.

Já está em marcha o despedimento coletivo de 200 trabalhadores, com atrasos já no pagamento dos salários de dezembro e dos susbsídios de natal.