Veleiro de luxo com 22 pessoas acaba no fundo do mar após tempestade. Há vítimas

Uma tempestade fez naufragar um veleiro de luxo ao largo da costa da Sicília, no Mediterrâneo, com 22 pessoas a bordo. Uma pessoa morreu e seis continuam desaparecidas. A embarcação, com bandeira britânica, foi atingida por uma tempestade e acabou submersa a 49 metros de profundidade. Quinze pessoas, incluindo um bebé de um ano, foram resgatadas por outra embarcação. A Guarda Costeira Italiana continua as buscas.