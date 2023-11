No sul do país, em Portimão, várias escolas fecharam devido à greve dos professores. André Pestana, coordenador do STOP, diz que o plenário reunirá todos os funcionários de educação e terá como objetivo ouvir todos os que trabalham nas escolas.

Um dos pontos a ser discutidos é o OE2024. "É um desinvestimento crónico na escola pública, que enquanto não for resolvido, não iremos parar."