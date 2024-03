Ventos ciclónicos, nevões, cortes de estrada e falhas na eletricidade. Tempestade deixa Califórnia em alerta

Uma tempestade de neve muito intensa no norte da Califórnia, com ventos fortes que cortaram estradas, está a dificultar a vida de quem vive nas montanhas. Na região da Serra Nevada, houve cortes de eletricidade depois da passagem de um furacão com ventos na ordem dos 100 quilómetros por hora. As autoridades dizem que o nevão deve continuar pelo menos mais um dia.