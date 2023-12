Ventura acredita que Montenegro "não vai dizer não até ao fim" a um acordo com o Chega

André Ventura não acredita no "não é não" de Luís Montenegro a um possível acordo político com o Chega. É isto que pensa o presidente do partido que mais tem crescido nas intenções de voto. Em maré de arrebatar apoios, Ventura encontrou-se com Rui Moreira e diz que tem muitos pontos em comum com o atual presidente da Câmara do Porto.