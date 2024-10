Ventura chama-a de "fraude", mas esta petição já moveu 124 mil cidadãos

Uma “fraude” com “assinaturas falsas”. É desta forma que André Ventura reagiu à petição de 124 mil cidadãos que reclamam uma queixa-crime contra o presidente do Chega, o líder parlamentar do partido Pedro Pinto e o assessor Ricardo Reis após as declarações públicas que fizeram sobre Odair Moniz. Esta petição não tem efeito prático, uma vez que o Ministério Público já abriu um inquérito sobre alegados crimes de incitação ao odio. Ainda assim, demonstra o desagrado com o líder do Chega, que diz que existem centenas de "assinaturas falsas".