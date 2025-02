Ventura dá 24 horas a Montenegro para se explicar ou avança com moção de censura

Está em marcha uma moção de censura ao Governo. André Ventura já comunicou ao Presidente da República que Luís Montenegro tem 24 horas para dar explicações ao país sobre a empresa detida pela família. Se não o fizer, avança com a censura no Parlamento. É o contra-ataque de Ventura, numa altura em que o Chega está debaixo de fogo com vários casos a atingir o partido. O mais recente envolve insultos a uma deputada do PS.