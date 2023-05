Ventura diz que Santos Silva se prepara para castigar deputados do Chega

André Ventura acusa o presidente da Assembleia da República de se preparar para impor uma sanção ao Chega depois do que aconteceu ontem na sessão com Lula da Silva no Parlamento.

Os deputados do Chega exibiram cartazes e bateram com as mãos nas bancadas, sempre que havia uma pausa no discurso do presidente do Brasil.

Ventura vem agora dizer que ele próprio foi ameaçado por um segurança de Lula no Parlamento e garante que não aceita castigos de Augusto Santos Silva.