Numa das suas intervenções durante o debate do Estado da Nação, André Ventura refere o desmantelamento da rede de imigração ilegal esta semana, aproveitando para criticar as facilidades que Portugal dá aos imigrantes: "Este registo automático é uma burla, é um engano. As pessoas registam-se e andam pela Europa".

Antes de terminar, o líder do Chega dirige-se a Costa, acusando-o de "fazer deste país a maior casa de alterne da Europa".