Um jornalista do Expresso diz ter sido agredido e expulso de um evento organizado pela Universidade Católica de Lisboa, esta terça-feira, que contou com a participação do líder do Chega. André Ventura nega qualquer responsabilidade do partido na situação.

Em relação à estratégia política, desafia o PSD e a Iniciativa Liberal a negociarem um acordo escrito depois das eleições, para apresentar ao Presidente da República, e que permita um governo alternativo ao PS.