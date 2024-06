Verão Azul está de volta: reunião das bandas dos Morangos com Açúcar é já esta noite

É já na noite deste sábado a reunião das bandas dos Morangos com Açúcar. D'ZRT, 4Taste, Just Girls e FF vão subir ao palco no Passeio Marítimo de Algés para recordar temas da série da TVI que marcou várias gerações. São esperadas 45 mil pessoas e estão previstas limitações à circulação na zona envolvente.