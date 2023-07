Face às críticas de Marcelo Rebelo de Sousa em relação ao programa Mais Habitação, Mariana Vieira da Silva diz apenas que "é tempo de o Presidente da República avaliar a situação", e que espera apenas que "possa estar em vigor".

"Eu quero destacar é que o diploma é hoje muito diferente daquele que aprovámos no primeiro conselho de ministros, no início de março deste ano, e contribuimos com esta discussão alargada para o tornar mais consensual", declara a ministra da presidência.