"Vi-me no meio do fogo". Maria Cerqueira Gomes ia para Lisboa e foi apanhada pelo incêndio (e o GPS só desajudou)

Muitos dos que partiram do Porto rumo a Lisboa, na manhã desta segunda-feira, encontraram-se no meio do fogo. Para piorar, algumas aplicações de navegação para telemóvel, como o Google Maps e o Waze, redirecionaram alguns condutores para o epicentro do incêndio que devastava o centro de Albergaria-a-Velha. Entre os afetados esteve a apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes.