As novas regras para a circulação de Tuk-Tuks foram decididas pela Câmara Municipal de Lisboa, tendo sido assinadas pelo número dois da autarquia, Filipe Anacoreta Correia. O antigo deputado do CDS é conhecido em todas as circunstâncias por este nome, mas, ao assinar documentos potencialmente desagradáveis, assina apenas com o primeiro e último nome: António Correia.