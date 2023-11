Vida de Rui Nabeiro chega à TVI no próximo ano: "Senhor Rui – um homem do povo" está a ser gravada em Campo Maior

Era um dos homens mais admirados do país, conhecido por ter construído um império do café em Portugal mas também por nunca ter deixado de ajudar a gente de Campo Maior. “Senhor Rui – um homem do povo”, era assim que era chamado e é assim que se chama a série da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), que conta a história de Rui Nabeiro e que chega à televisão no próximo ano