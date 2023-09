Os serviços secretos ucranianos divulgaram um vídeo que procura acentuar a dimensão civil dos ataques russos em Odessa.

As regras de segurança em caso de bombardeamento dizem que as pessoas devem refugiar-se com pelo menos três paredes de intervalo. É por isso que as casas de banho são um lugar mais seguro, tal como as caves e os corredores de prédios de apartamentos.

Mas nem as pessoas, nem os animais, conseguem proteger-se do medo. Até cães vadios procuram refúgio.