No terceiro e último dia do Congresso do PS, este domingo, o antigo ministro do Trabalho e Solidariedade Social, José António Vieira da Silva, manifestou-se intranquilo com o ataque aos fundamentos do Estado de direito em Portugal, vincando que não se pode ignorar que existem práticas graves.

"Tenho de dizer que não estou tranquilo quando lemos a notícia de que um membro do Governo foi escutado quatro anos”, declarou, referindo-se a João Galamba.