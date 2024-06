O Benfica e o antigo presidente Luís Filipe Vieira vão ser julgados por fraude fiscal e falsificação de documentos. O processo começou como uma investigação a um alegado saco azul.

A investigação apurou que saíram dos cofres do Benfica dois milhões de euros, mas não conseguiu perceber qual terá sido o destino final. Os advogados de defesa confessaram-se desiludidos com a decisão do juiz de instrução.