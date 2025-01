Vinha de São Tomé e Príncipe. Falso médico leva menina vítima de violação para internamento em Coimbra

Uma menor deu entrada no Hospital Pediátrico de Coimbra com o auxílio de um falso médico e sem cumprir as regras de mobilidade para transferência internacional. Vinda de São Tomé e Príncipe, onde foi vítima de agressões físicas e sexuais, a criança deu entrada nas urgências em estado muito frágil e totalmente dependente de terceiros para sobreviver.