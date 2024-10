Violência dispara na noite do Funchal. Autarquia vai rever horário de encerramento dos bares

Excesso de álcool, drogas e violência são agora uma constante na noite do Funchal. Os moradores queixam-se do ruído, a PSP do aumento da criminalidade e os psicólogos do crescimento das adições. A autarquia funchalense decidiu agora rever a lei que regulamenta o horário de encerramento dos espaços de diversão noturna.