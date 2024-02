Violência no namoro "deve ser denunciada não só pelos jovens mas também pelos amigos"

Portugal registou no ano passado cerca de 30 mil denúncias de violência doméstica e perto de 1500 casos de violência do namoro entre os jovens. A tenente-coronel Mafalda Almeida chama a atenção para o facto de esta violência precoce muitas vezes se transformar, quando os jovens crescem, em casos de violência doméstica. . "Trata-se de uma prioridade estratégica para nós evitar estas situações", diz, explicando que também a PSP está a desenvolver uma campanha juntos dos jovens para chamar a atenção para estas situações. "Os pais devem estar alerta. A violência não é só física, é também psicológica e sexual. As relação saudáveis não devem ter violência. Isto não deve ser aceite, deve ser denunciado não só pelos jovens mas também pelos amigos."