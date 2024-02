Violência no namoro: "Gostar de uma pessoa é cuidar dela, não controlá-la"

De acordo com um estudo realizado pela UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta com mais de 6 mil jovens, mais de metade deles já sofreu violência no namoro. Margarida Pacheco, da UMAR, sublinha que é importante explicar aos jovens que o ciúme, o controlo do telemóvel e da vida do outro, a proibição de estar com outras pessoas e a manipulação são comportamentos abusivos e não devem ser normalizados