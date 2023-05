“Virámos uma página”. Lula e Costa vincam proximidade em “casa” comum

Depois de Marcelo Rebelo de Sousa, Lula da Silva seguiu para o encontro com o primeiro-ministro António Costa, que continua em silêncio sobre a polémica indemnização à ex-presidente executiva da TAP. Ao contrário do que aconteceu no Palácio de Belém, a cimeira bilateral no Centro Cultural de Belém terminou sem direito a perguntas. Para memória futura, Lula e Costa quiseram apenas deixar registado que esta visita serve o propósito de relançar as relações comerciais entre Brasil e Portugal, num claro virar de página após a era Bolsonaro.