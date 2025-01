Vive com menos de 632 euros? Então é um dos pobres de Portugal

Dados atualizados confirmam como é lento o combate às desigualdades em Portugal. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos conclui que, em 2023, viviam no país 1,8 milhões de pessoas em situação de pobreza monetária, ou seja, com menos de 632 euros mensais. Os dados revelam que, apesar de as desigualdades terem diminuído nos últimos 30 anos, o país continua a ser um dos mais desiguais da União Europeia, com um quinto da população a viver em pobreza ou exclusão social.