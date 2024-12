Vive em Lisboa? O que acha do Alojamento Local? A Câmara quer saber

O alojamento local e os problemas que traz para a habitação tem sido um tema muito debatido nos últimos anos. O Algarve lidera as licenças com mais de 44 mil alojamentos locais, o Porto tem pouco mais de 10 mil e a cidade de Lisboa tem 19 mil alojamentos locais ativos. E é na capital que pode estar em marcha um referendo inédito ao alojamento local. A Assembleia Municipal aprovou-o e agora as duas perguntas têm de ser validadas pelo Tribunal Constitucional. O referendo pode ditar o fim de todos os 19 mil alojamentos locais.