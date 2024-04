Para um pequeno grupo de jornalistas, há 50 anos o 25 de Abril viveu-se na outra ponta de uma máquina fotográfica. É o caso do mestre Eduardo Gageiro, que tem neste momento uma exposição de 170 fotografias na Cordoaria Nacional. Mas não só.

O repórter da TVI Paulo Bastos pôs frente a frente a "velha guarda" e a nova geração à procura dessas imagens para sempre preciosas do 25 de Abril - as de há 50 anos e as de agora.