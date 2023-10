"Vocês têm muita sorte por os vossos vizinhos serem Espanha": embaixador de Israel em Portugal, entrevista na íntegra (na qual desmente que falte água em Gaza)

O embaixador de Israel em Portugal esteve esta quarta-feira no Agora CNN, onde reiterou que a autoria do ataque ao hospital de Gaza cabe à jihad islâmica. "Numa guerra há pessoas a pagar o preço de um lado e do outro", diz Dor Shapira, desmentindo também a falta de água em Gaza - "Gaza tem a sua própria água". O embaixador de Israel em Portugal diz ainda que o país não tem "nenhuma intenção de voltar para Gaza". "O interesse é zero. Só está a ser discutido porque o que nos interessa é reestabelecer a paz para o povo de Israel"