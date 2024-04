“Volta Bolsonaro”. Copacabana encheu-se de apoiantes para ouvir Jair clamar inocência

No Brasil, Jair Bolsonaro reuniu este domingo milhares de pessoas para um comício no coração de Copacabana, no Rio de Janeiro. O ex-Presidente, que está a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de estado depois das últimas eleições, falou disso no comício: negou tudo, criticou a justiça e ainda pediu aplausos para Elon Musk, que também está em guerra com o supremo brasileiro.