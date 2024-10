Von der Leyen e Orbán trocam recados enquanto a esquerda europeia canta "Bella Ciao"

Viktor Orbán afirma que a política migratória europeia é um falhanço e fez aumentar casos de homofobia, violência contra as mulheres e antissemitismo. A presidente da Comissão Europeia devolveu as críticas com acusações. Nas bancadas também houve respostas de parte da esquerda, que se levantou para entoar o famoso cântico antifascista "Bella Ciao".