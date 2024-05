Zelensky agradeceu a Portugal pelo acolhimento dos refugiados e pelo trabalho dos militares e polícias portugueses

Durante a sua visita a Lisboa, Volodymyr Zelensky teve um encontro com alguns familiares de soldados ucranianos que estão a viver em Portugal. Também estiveram presentes militares e membros das forças de segurança portuguesas que têm participado no treino das forças ucranianas. Na presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, Zelensky agradeceu esse trabalho e o acolhimento dado aos ucranianos.